Накануне в Екатеринбурге госпитализировали пешехода, которого сбили сразу два автомобиля

12:04 | 7.02.2018

Вчера вечером на Объездной автодороге в Екатеринбурге был сбит пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте. Сначала мужчина попал под колеса KIA Venga, затем его отбросило в сторону, где на него наехала Lada Priora.



В результате пострадавшего госпитализировали с переломом плеча.





Фото: ИА «Ночные новости»