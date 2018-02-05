В Екатеринбурге поймали вора, укравшего технику из арендованной им же квартиры

11:41 | 7.02.2018

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в серии краж — неоднократно судимого жителя Камышловского района 1993 года рождения.



Молодой человек признался, что 8 января украл автомобиль возле дома на улице Седова, 38а. Злоумышленник заметил незапертую дверь в одной из квартир, вошел внутрь и забрал ключи от машины, а также 10 тысяч рублей из висевшей на вешалке куртки.



При дальнейшем разбирательстве было установлено, что задержанный причастен также к краже телевизора и монитора от компьютера из арендуемой им квартиры. Хозяйка жилища установила в прихожей видеокамеру, которая зафиксировала факт кражи.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, на криминальном счету злоумышленника еще несколько эпизодов краж, совершенных на территории Екатеринбурга. Мужчина находится под стражей, материалы уголовного дела направлены в суд.





Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу