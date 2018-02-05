Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор в отношении бывшей свердловской чиновницы

11:37 | 7.02.2018

Прокуратура внесла апелляционное представление на решение Синарского районного суда Каменска-Уральского, вынесшего оправдательный приговор в отношении экс-главы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Каменского района Алены Кузнецовой. Об этом veved.ru сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.



Напомним, что решением от 22 января бывшая чиновница оправдана по инкриминируемым ей статьям УК РФ — ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 159 («Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).



По данным следствия, Алена Кузнецова в период с сентября 2013 года по июнь 2015 года, действуя в интересах своего мужа, который совместно со своим дядей занимался фермерской деятельностью по выращиванию картофеля на полях вблизи с. Маминское, завладела правом собственности на земельный участок в селе Маминское с находящимся на нем бесхозным зданием овощехранилища общей стоимостью 1 895 000 рублей, чем причинила ущерб МО «Каменский городской округ».



По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, налицо несовершенство закона.



«Муниципалитет потерял земельный участок и объект недвижимости, который можно было оформить в собственность бюджета. Это не первый случай, в Заречном такое тоже было. У нас много бесхозных объектов, о них знают чиновники и оформляют их на своих друзей и родственников», — заявил парламентарий.



Фото: baikal24.ru