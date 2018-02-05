Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 февраля 2018 года

11:34 | 7.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 06.02.2018 до 08:00 07.02.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 159 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 114 противоправных деяний. Из них: один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, четыре изнасилования, шесть грабежей, 23 кражи чужого имущества, из них четыре квартирных, два угона автотранспорта, 10 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе факт сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие порядка 310 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 25 сотрудников полиции и 9 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области