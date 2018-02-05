К 2030 году Свердловская область должна перейти на светодиодное освещение

11:14 | 7.02.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил дорожную карту по переходу региона на энергоэффективные источники освещения. Речь идет о переходе на светодиодное освещение, предусмотренное Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы.



«Реализация дорожной карты позволит не только повысить потенциал энергосбережения региона, но и серьезно сократить расходы областного и местных бюджетов на освещение улиц и социальных учреждений. Средства, которые будут высвобождаться в результате этих мероприятий, можно будет направлять как на дальнейшую модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры, так и на самые востребованные социально значимые проекты», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Кроме экономичности, у светодиодов есть еще одно достоинство — такое освещение считается более экологичным.





Фото: newhtf.ru