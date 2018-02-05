Жильцы дома в центре Екатеринбурга ищут в полиции управу на соседку



Руководитель УК «ЖКХ Октябрьского района» Михаил Плешаков

Между жильцами дома на Энгельса разгорелся «забористый» конфликт: после того, как во дворе появились новые ворота, часть собственников осталась за ними без ключей. Виновница — неплательщица за услуги ЖКХ со стажем.Жильцы дома на Энгельса, 27, в Екатеринбурге обратились в полицию с заявлением на свою соседку. В прошлом году от имени всех собственников женщина получила ключи для прохода через новое ограждение. Вместо того, чтобы раздать комплекты бесплатно, она стала их продавать от лица подрядчика.Решение поставить забор собственники приняли еще в 2016 году на общем собрании. В начале 2017-го управляющая компания «ЖКХ Октябрьского района», в введении которой находится дом, заключила договор с ООО «Факториал». В августе забор появился, а вместе с ним — проблемы у обитателей дома.«Соседка забрала все ключи у подрядчика и стала продавать по 1,5 тысячи рублей за комплект. Кто-то верил и выкупал сразу по несколько экземпляров, нам же не досталось ни одного ключа», — рассказывает Юлианна, жительница дома. Покупать брелок ей пришлось у подрядчика, причем по цене дороже той, что указана в договоре.Однако среди соседей нашлись те, кто усомнился в бизнес-идее жилицы и пошел за разъяснениями в управляющую компанию — где, по уверению предпринимательницы, ей сказали цену на ключи.«На деле это утверждение — ложь: в распоряжении УК есть договор, в котором сказано, что экземпляры ключей и радиобрелоки входят в стоимость установки ограждения и должны вручаться собственникам бесплатно, — рассказывает Михаил Плешаков, руководитель УК «ЖКХ Октябрьского района». — В данной ситуации мы находимся на стороне обманутых жильцов и готовы поддержать их в дальнейших, я надеюсь, уже судебных спорах, чтобы граждане получили свои деньги».Конфликты с жильцами случались у собственницы и раньше: она провозглашала себя старшей по дому, призывала создать ТСЖ. Однако за обликом неравнодушной к коммунальной теме жилицы скрывается злостный нарушитель: ее долг за услуги ЖКХ на сегодняшний день превышает 280 тысяч рублей.Что касается истории с забором, то собственники намерены довести ее до логического конца: в полиции уже лежат пять заявлений, заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».Данную информацию подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, отметив, то в отношении жительницы дома на улице Энгельса, 27 подразделением дознания отдела полиции № 7 УМВД России по г.Екатеринбургу действительно возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).