Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


11:07 | 7.02.2018

Жильцы дома в центре Екатеринбурга ищут в полиции управу на соседку

Между жильцами дома на Энгельса разгорелся «забористый» конфликт: после того, как во дворе появились новые ворота, часть собственников осталась за ними без ключей. Виновница — неплательщица за услуги ЖКХ со стажем.

Жильцы дома на Энгельса, 27, в Екатеринбурге обратились в полицию с заявлением на свою соседку. В прошлом году от имени всех собственников женщина получила ключи для прохода через новое ограждение. Вместо того, чтобы раздать комплекты бесплатно, она стала их продавать от лица подрядчика.

Решение поставить забор собственники приняли еще в 2016 году на общем собрании. В начале 2017-го управляющая компания «ЖКХ Октябрьского района», в введении которой находится дом, заключила договор с ООО «Факториал». В августе забор появился, а вместе с ним — проблемы у обитателей дома.

«Соседка забрала все ключи у подрядчика и стала продавать по 1,5 тысячи рублей за комплект. Кто-то верил и выкупал сразу по несколько экземпляров, нам же не досталось ни одного ключа», — рассказывает Юлианна, жительница дома. Покупать брелок ей пришлось у подрядчика, причем по цене дороже той, что указана в договоре.

Однако среди соседей нашлись те, кто усомнился в бизнес-идее жилицы и пошел за разъяснениями в управляющую компанию — где, по уверению предпринимательницы, ей сказали цену на ключи.

Жильцы дома в центре Екатеринбурга ищут в полиции управу на соседку


«На деле это утверждение — ложь: в распоряжении УК есть договор, в котором сказано, что экземпляры ключей и радиобрелоки входят в стоимость установки ограждения и должны вручаться собственникам бесплатно, — рассказывает Михаил Плешаков, руководитель УК «ЖКХ Октябрьского района». — В данной ситуации мы находимся на стороне обманутых жильцов и готовы поддержать их в дальнейших, я надеюсь, уже судебных спорах, чтобы граждане получили свои деньги».

Жильцы дома в центре Екатеринбурга ищут в полиции управу на соседкуРуководитель УК «ЖКХ Октябрьского района» Михаил Плешаков


Конфликты с жильцами случались у собственницы и раньше: она провозглашала себя старшей по дому, призывала создать ТСЖ. Однако за обликом неравнодушной к коммунальной теме жилицы скрывается злостный нарушитель: ее долг за услуги ЖКХ на сегодняшний день превышает 280 тысяч рублей.

Что касается истории с забором, то собственники намерены довести ее до логического конца: в полиции уже лежат пять заявлений, заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Данную информацию подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, отметив, то в отношении жительницы дома на улице Энгельса, 27 подразделением дознания отдела полиции № 7 УМВД России по г.Екатеринбургу действительно возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Фото: wikimapia.org

Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»



Поделиться в соцсетях:


Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:59 | 7.02.2018
Пермский край направит 2 миллиарда рублей на благоустройство

16:49 | 7.02.2018
Прокуратура внесла представление главе Камышлова

16:34 | 7.02.2018
ЕВРАЗ НТМК первым в России применил технологию утилизации конвертерного пара

16:24 | 7.02.2018
Уральский лжеминер, сообщивший о бомбе в ТЦ «Карнавал», на два года отправится в колонию

15:55 | 7.02.2018
На Урале мигрант получил девять лет за убийство мужчины, труп которого он бросил в выгребную яму

15:47 | 7.02.2018
Бывшему высокопоставленному свердловскому полицейскому, задержанному ФСБ, вынесли приговор

15:21 | 7.02.2018
Свердловские налоговики доказали свою правоту в суде, выиграв процесс у коммерсантов из Режа

15:18 | 7.02.2018
В Екатеринбурге автомобилиста арестовали на пять суток за отказ снять тонировку

14:57 | 7.02.2018
В Кургане прохожие наткнулись на труп мужчины

14:54 | 7.02.2018
Жириновский назвал условия своей победы на президентских выборах

14:49 | 7.02.2018
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 презентовали в Шри-Ланке

14:28 | 7.02.2018
Свердловская область лидирует в поддержке экспорта за 2017 год

14:19 | 7.02.2018
Владимир Жириновский критикует конкурентов в Екатеринбурге

14:18 | 7.02.2018
Житель Перми оштрафован за покушение на мошенничество в сфере страхования

14:05 | 7.02.2018
«Уралкалий» открыл мемориальную доску в честь 90-летия закладки первой калийной шахты в СССР

13:53 | 7.02.2018
На «Иннопром-2018» уже зарезервировано в два раза больше площади, чем год назад

13:28 | 7.02.2018
Прокуратура Екатеринбурга признала работу полиции города по выявлению и раскрытию наркотических преступлений неудовлетворительной

13:22 | 7.02.2018
На Среднем Урале будут судить банду, от действий которой пострадали 14 человек

12:50 | 7.02.2018
В районе Центрального стадиона перекроют две улицы

12:37 | 7.02.2018
Главного бухгалтера одного из екатеринбургских МУПов подозревают в хищении денежных средств

12:26 | 7.02.2018
Приставы разыскали в Прикамье маленького гражданина Турции

12:22 | 7.02.2018
Управляющие компании Свердловской области поборются за звание лучшей

12:22 | 7.02.2018
В Курганскую область пришел грипп H1N1. В образовательных учреждениях вводят «утренние фильтры»

12:04 | 7.02.2018
Накануне в Екатеринбурге госпитализировали пешехода, которого сбили сразу два автомобиля

12:03 | 7.02.2018
Пермские дошкольники получат патенты

11:59 | 7.02.2018
В Шумихе 12 тысяч жителей трое суток остаются без водоснабжения из-за аварии

11:41 | 7.02.2018
В Екатеринбурге поймали вора, укравшего технику из арендованной им же квартиры

11:37 | 7.02.2018
Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор в отношении бывшей свердловской чиновницы

11:34 | 7.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 февраля 2018 года

11:18 | 7.02.2018
В Кургане объявлен аукцион на разработку схемы дорожного движения. «Сейчас мы видим абсолютное несоответствие транспортной системы современным запросам»

11:14 | 7.02.2018
К 2030 году Свердловская область должна перейти на светодиодное освещение

11:07 | 7.02.2018
Жильцы дома в центре Екатеринбурга ищут в полиции управу на соседку

10:52 | 7.02.2018
Возбуждено уголовное дело из-за проблем с отоплением в двух уральских селах

10:29 | 7.02.2018
Екатеринбург выбран местом проведения турниров «Большого шлема» до 2021 года

10:11 | 7.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 6 февраля 2018 года

10:00 | 7.02.2018
Столица Урала вошла в десятку лучших туристических городов России

09:52 | 7.02.2018
В Екатеринбурге судебные приставы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

09:39 | 7.02.2018
На Тюменском тракте ночью сгорела «ГАЗель»

09:28 | 7.02.2018
В Екатеринбургской городской думе становится на одного депутата меньше

06.02.2018

22:49 | 6.02.2018
Из-за аварии жители микрорайона ВИЗ остались без электроэнергии

22:10 | 6.02.2018
Паломников, приехавших на Царские дни, разместят в палаточном лагере

21:37 | 6.02.2018
В Екатеринбурге старшего советника дипмиссии задержали с марихуаной

21:07 | 6.02.2018
Смог снова окутал весь Екатеринбург: атмосферное загрязнение продержится до конца недели

20:00 | 6.02.2018
Администрация Екатеринбурга проведет первый в году земельный аукцион

19:15 | 6.02.2018
Жителям Прикамья расскажут об актуальных изменениях в сфере ЖКХ

19:04 | 6.02.2018
За каждым ремонтируемым участком дороги в Прикамье будет наблюдать общественный инспектор

18:28 | 6.02.2018
Дело «Бухты Квинс» дошло до суда: Лариса Ассонова первой отправилась на скамью подсудимых

18:26 | 6.02.2018
Свердловское МиВЭС: дефицита виз США на Урале нет

17:30 | 6.02.2018
Курганские спасатели вытащили автоледи из искореженной LADA Priora

17:25 | 6.02.2018
Пермяков приглашают на ярмарку вакансий


Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 


 