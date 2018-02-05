Екатеринбург выбран местом проведения турниров «Большого шлема» до 2021 года

10:29 | 7.02.2018

Международная федерация дзюдо решила проводить турниры из серии «Большой шлем» в Екатеринбурге до 2021 года. Таким образом, столица Урала примет турнир трижды: 16–18 марта 2018 года, а затем в 2019 и 2020 годах. На ближайшие соревнования уже заявились спортсмены более 10 стран.



Напомним, что в прошлом году столица Урала впервые проводила подобные соревнования.



«Очень высокий уровень организации, все службы сработали очень четко и точно. Екатеринбург с честью справился с задачей. Судя по количеству зрителей, екатеринбуржцам пришлись по душе такие соревнования», — отметил тогда вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.



Стоит сказать, что турнир «Большой шлем» — один из самых престижных в мире дзюдо, уступающий только Олимпийским играм и чемпионатам мира.





Фото: ru.sputnik.az