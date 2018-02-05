ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 6 февраля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 6 февраля произошло 4 ДТП с пострадавшими, 4 человека получили травмы различной степени тяжести.Так, в 07:15 в Екатеринбурге на Объездной дороге, напротив дома № 20 в Водительском проезде, женщина — водитель автомобиля «Тойота-Витц» неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением, допустила занос автомобиля и съезд с проезжей части на газон, где допустила наезд на пешехода.В результате ДТП пешеход, мужчина 1966 года рождения, получил травмы: ушибы грудной клетки, повреждение связок ШОП, СГМ.В 19:20 в Екатеринбурге на Объездной дороге, напротив дома № 197 по ул. 8 Марта, женщина — водитель автомобиля «Киа-Венга» допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте. После чего пешехода отбросило на попутный автомобиль «Лада-Приора».В результате ДТП пешеход, мужчина 1980 года рождения, доставлен в 24-ю ГКБ, диагноз: перелом левого плеча.20:10 в Екатеринбурге на перекрестке Мира — Первомайской водитель автобуса «Мерседес-Бенц-Спринтер» при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу встречному автомобилю «Шкода-Фабия».В результате ДТП женщина — водитель автомобиля «Шкода-Фабия» доставлена в больницу, диагноз: ЗЧМТ, ушиб грудной клетки.В 21:00 на 329-м км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель автомобиля «Вольво» с полуприцепом «Шмитц» неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди трактора «Беларусь-82».В результате ДТП пассажир трактора «Беларусь-82», мужчина 1990 года рождения, доставлен в ГБ г. Первоуральска, диагноз: вывих правого бедра.Водителей в нетрезвом состоянии — 23Выезд на полосу встречного движения — 32Непредоставление преимущества пешеходам — 343Нарушения водителями маршрутного транспорта — 32Детские удерживающие устройства — 126Ремни безопасности — 806Информация и фото с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.