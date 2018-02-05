На Тюменском тракте ночью сгорела «ГАЗель»

09:39 | 7.02.2018

Сегодня в четвертом часу ночи на 288-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень (Тугулымский городской округ) сгорел автомобиль «ГАЗель».



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, повреждены салон, кузов и моторный отсек. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, четыре человека личного состава.





Фото: 2fons.ru