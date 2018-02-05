Из-за аварии жители микрорайона ВИЗ остались без электроэнергии

22:49 | 6.02.2018

Погасшие светофоры и черные окна — нет, это не кадры постапокалиптического триллера, а авария в микрорайоне ВИЗ, случившаяся сегодняшним вечером.



— На перекрёстке Татищева — Токарей не работает светофор, там неразбериха, — рассказал очевидец Сергей.



Жительница ВИЗа Ирина сообщила, что без света осталась детская больница на улице Нагорной.



Также, по словам очевидцев, из окон домов видно, что минимум 7 зданий осталось без света.



В единой диспетчерской службе ЖКХ подтвердили, что в районе действительно отключили свет. В ЕЭСК пояснили, что без света находятся 15–20 домов из-за повреждения кабельной линии электропередачи.



В данный момент авария ликвидирована. Свет вернулся в квартиры людей.





Фото: hdfootagestock.com