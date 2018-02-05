Смог снова окутал весь Екатеринбург: атмосферное загрязнение продержится до конца недели

21:07 | 6.02.2018

Об атмосферном загрязнении сообщили синоптики свердловского гидрометцентра.



На сайте учреждения сказано следующее: «С 20 часов 6 февраля до 20 часов 11 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».



Синоптики объявили неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Отменить предупреждение планируют с 20 часов 11 февраля.





Фото: novosti-dny.ru