Дело «Бухты Квинс» дошло до суда: Лариса Ассонова первой отправилась на скамью подсудимых

18:28 | 6.02.2018

Уголовное дело в отношении Ларисы Ассоновой, обвиняемой в хищении денежных средств потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» в особо крупном размере путём злоупотребления доверием пайщиков ПЖСК, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.



Расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), занимался Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СК России.



Как установлено в ходе следствия, от действий Ларисы Ассоновой, а также барда Александра Новикова и его бизнес-компаньона Михаила Шилиманова (в отношении последних дело выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования) пострадало 65 пайщиков, которым причинён ущерб на общую сумму более 54 миллионов рублей.



В ходе расследования уголовного дела Ассонова свою вину признала и активно способствовала расследованию преступления.



Отметим, что наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, но, учитывая, что с Ассоновой было заключено досудебное соглашение, по усмотрению суда ей может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, либо она и вовсе может быть освобождена от отбывания наказания.