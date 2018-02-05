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Рубрика: Новости дня


18:26 | 6.02.2018

Свердловское МиВЭС: дефицита виз США на Урале нет

Выступая на первом пресс-брифинге, новоиспеченный министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов заявил, что поводов для паники ввиду сокращения генконсульством США квот на выдачу виз нет.

По его словам, выдача виз приносит финансовый профит, поэтому дипмиссия США менее всего заинтересована сокращать ее объем. «Тем более что они и сами подсказывают, где еще можно получить визу», — отметил министр.

Чиновник также подчеркнул, что увеличить объем выдачи генконсульство сможет сразу же, как только увеличится спрос на визы.

© «Вечерние Ведомости»



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