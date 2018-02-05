Более 10 кандидатов претендуют на должность директора Шарташского лесопарка

17:17 | 6.02.2018

В Екатеринбурге завершается прием документов на конкурс на замещение должности директора Шарташского лесопарка. О желании занять этот пост заявили более 10 человек.



Последний день приема документов — завтра. Затем, 12–13 февраля, пройдет тестирование кандидатов, а в последнюю декаду месяца — презентация.



Напомним, что на базе Шарташского лесного парка собираются создать рекреационно-оздоровительный кластер. Благоустройство береговой линии включает в себя строительство двухполосной велопешеходной дорожки с элементами ландшафтного дизайна. Вдоль дорожки предусмотрено фонарное освещение, лавочки для отдыхающих, урны для сбора мусора и биотуалеты.





Фото: ru.wikipedia.org