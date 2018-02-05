Евгений Куйвашев вошел в ТОП-5 глав регионов по упоминаемости в СМИ

16:44 | 6.02.2018

В январе 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял пятое место в рейтинге компании «Медиалогия» по числу упоминаний в СМИ, уступив мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву, главе Чечни Рамзану Кадырову и президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.



Напомним, что в январе глава Свердловской области провел первую в этом году пресс-конференцию, назначил министра экономики и территориального развития, а также министра международных и внешнеэкономических связей региона. Кроме того, Евгений Куйвашев высказался по поводу сноса недостроенной телебашни и поздравил жителей с Днем образования региона.