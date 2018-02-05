Рубрика: Новости дня
16:05 | 6.02.2018
Депутат Госдумы РФ и свердловские власти спасли сельскую школу под Артемовским
«После депутатского обращения на имя губернатора области Евгения Куйвашева решение администрации Артёмовского о реорганизации школы было отменено. В декабре с просьбой подключиться к проблеме ко мне обратились жители трех населенных пунктов — Кислянка, Малое Трифоново и Большое Трифоново. Очень рад, что после вмешательства руководства области вопрос удалось решить. Пусть в официальном ответе нас и пытаются убедить, что и реорганизация школы не нанесла бы вреда», — сообщает Дмитрий Ионин.
© «Вечерние Ведомости»
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