Депутат Госдумы РФ и свердловские власти спасли сельскую школу под Артемовским

16:05 | 6.02.2018

Администрация Артемовского городского округа после вмешательства регионального министерства образования и депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина отказалась от своих планов по ликвидации школы № 5, которая функционировала еще с 1913 года. В октябре 2017 года администрация муниципалитета издала постановление о реорганизации школы № 4 в форме присоединения школы № 5, но после того, как население округа стало выражать свое недовольство и история вышла за пределы Артемовского, документ утратил свою силу.



«После депутатского обращения на имя губернатора области Евгения Куйвашева решение администрации Артёмовского о реорганизации школы было отменено. В декабре с просьбой подключиться к проблеме ко мне обратились жители трех населенных пунктов — Кислянка, Малое Трифоново и Большое Трифоново. Очень рад, что после вмешательства руководства области вопрос удалось решить. Пусть в официальном ответе нас и пытаются убедить, что и реорганизация школы не нанесла бы вреда», — сообщает Дмитрий Ионин.