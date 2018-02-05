Для «Лыжни России» в Екатеринбурге месяц свозили снег

15:57 | 6.02.2018

Свердловская область полностью готова к проведению спортивного массового мероприятия «Лыжня России». Гонка состоится 10 февраля.



В уральской столице центральной площадкой, как и ранее, выбрана трасса возле «Екатеринбург-ЭКСПО». Дистанция составит 2025 метров, что символизирует всемирную выставку, за проведение которой борется уральская столица.



Раздевалки, зоны питания и регистрации разместятся в третьем павильоне экспоцентра. Участников обеспечат горячим питанием и униформой — шапочками и майками. От станции метро «Ботаническая» будут ходить шаттлы.



В этом году организаторы столкнулись с новой проблемой: если в прошлом году гонку пришлось переносить из-за холодов, то сейчас не хватало снега.



«Известно, что в некоторых городах «Лыжню России» откладывают, переносят, но мы не имеем никакого права совершать такие действия, поэтому мы, понимая, что снега нет, начали готовиться задолго. Проблема в том, что трасса проходит среди камышей, в болотистой местности, туда тяжело загнать колесную технику, и наши специалисты на «Буранах» с санями завозили этот «круг» — грузили снег в сани вручную и отсыпали. Это проходило на протяжении месяца с конца декабря по конец января, и сегодня мы можем сказать, что эти труды прошли не напрасно — качественная трасса готова на 95 процентов, уже завтра мы начнем пускать туда любителей для тренировок», — рассказал организатор соревнований Дмитрий Чукреев.



Напомним, что новшеством этого года станет пункт обучения езде на лыжах. Любой желающий может приехать на площадку со вторника по четверг и получить мастер-класс от профессионалов.