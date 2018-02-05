22 молодых свердловских ученых получат губернаторские премии по 200 тысяч рублей

15:46 | 6.02.2018

22 молодых ученых, в том числе аспирантов, работающих в научных организациях или высших учебных заведениях Свердловской области, получат денежные премии. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.



Участники конкурса выбирались на основе опубликованных ими научных работ в области машиностроения, медицины, экологии, математики, металлургии, гуманитарных и других наук.



«В отборе по 20 номинациям участвовало 109 работ. В частности, самое большое количество — 10 заявок — было отобрано на конкурс «За лучшую работу в области технических наук». Заявки на участие в конкурсе поступили из шестнадцати институтов Уральского отделения Российской академии наук, девяти вузов и трех предприятий Свердловской области», — рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.



22 победителя получат по 200 тысяч рублей. Торжественная церемония их награждения состоится 8 февраля в Демидовском зале УрФУ.





Фото: penz-obl.ru