Новый генконсул США в Екатеринбурге сравнил уральскую столицу с Чикаго

14:26 | 6.02.2018

Новый генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер назвал столицу Урала «русским Чикаго» из-за развитой промышленности и культуры, передает «РИА Новости».



«Когда меня спрашивают американцы, я говорю, что Екатеринбург — это такой русский Чикаго. Здесь есть сильная промышленная база, но при этом высокая культура», — сказал генконсул.



Также Пол М. Картер заявил, что поддерживает проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.



«Правительство США официально не поддерживает ни одну заявку, но лично я был бы рад, если бы Екатеринбург принял ЭКСПО-2025. Я вижу, что город готов взять на себя большую международную ответственность», — отметил Пол М. Картер.



Кроме того, генконсул признался, что любит традиционные русские блюда — борщ, пельмени и икру.



«Мне нравятся традиционные блюда. Два моих любимых блюда — это пельмени и борщ», — поделился дипломат.



Икру, по словам генконсула, он ест нечасто из-за высоких цен на нее.





Фото: РИА Новости