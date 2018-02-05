РЖД оштрафованы на 200 тысяч за колеи на переездах

13:42 | 6.02.2018

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку четырех ж/д переездов и выявила нарушения требований безопасности: колеи в асфальте. Как сообщает пресс-служба ведомства, было возбуждено административное дело и суд оштрафовал РЖД на 200 тысяч рублей.



Проверка проводилась на участках: Шарташ — Усть-Аха, Шарташ — Челябинск, Екатеринбург — Курган, Екатеринбург — Называевская. «Установлено, что на асфальтовом покрытии в границах железнодорожных переездов допускаются дефекты в виде колеи свыше 6 см, нарушается допустимая глубина в покрытии межрельсового пространства», — указано в официальном сообщении.



Фото: izvestiaur.ru