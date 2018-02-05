Число отравившихся в екатеринбургской школе детей выросло до 22

13:18 | 6.02.2018

В екатеринбургской школе № 64 острой кишечной инфекцией заболели 22 ребенка. Ранее сообщалось о 16 отравившихся, передает ТАСС-Урал со ссылкой на департамент образования городской администрации.



В выходные в школе провели дезинфекцию и планировали начать обучение по сокращенной учебной неделе — по четыре урока в день, но после сообщения об увеличении числа заболевших было принято решение закрыть школу до конца недели.



Причины распространения инфекции устанавливаются.





Фото: shkola-i-my.ru