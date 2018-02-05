В Невьянском районе задержан автомобилист, пнувший полицейского

12:29 | 6.02.2018

Следователи СКР возбудили уголовное дело против 31-летнего мужчины, ударившего ногой сотрудника ГИБДД. Как сообщает пресс-служба ведомства, по статье «нападение на представителя власти» ему грозит до пяти лет лишения свободы.



По версии следствия, вечером 24 января 2018 года подозреваемый вел, будучи пьяным, иномарку, принадлежащую его отцу, и был остановлен сотрудниками ГИБДД. «При общении с инспекторами ДПС ГИБДД нетрезвый водитель повёл себя агрессивно, оказал стражам порядка неповиновение и ударил одного из них ногой, причинив физическую боль. В дальнейшем нарушитель был доставлен в отдел полиции», — указано в официальном сообщении.