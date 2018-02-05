Администрация Екатеринбурга жалуется на полицию в прокуратуру

Как сообщает сегодня ИА «УралБизнесКонсалтинг» со ссылкой на письмо заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Боликова, администрация города попросила прокуратуру проверить сотрудников УМВД России по городу Екатеринбургу на предмет бездействия по вопросу сноса нестационарных объектов торговли.Официальным поводом для обращения чиновников в надзорный орган стал отказ городских правоохранителей от подписания соглашения о сотрудничестве в вопросе демонтажа ларьков и киосков, которые муниципалитет признал незаконными.Позицию городского управления внутренних дел поддержали в областном полицейском главке, пояснив, что у правоохранительных органов нет полномочий по розыску владельцев нестационарных точек торговли, а уж хранить демонтированные объекты нестационарной торговли возможности нет тем более.Такой ответ не устроил чиновников городской администрации, и они обратились в прокуратуру. Реакции надзорного ведомства на жалобу пока нет.По оценке специалистов городской администрации, по территории Екатеринбурга разбросано порядка 150 незаконно установленных киосков и ларьков. К незаконно установленным относятся объекты нестационарной торговли, не включенные в разработанную администрацией города схему по их размещению.А вот по оценке специалистов малого и среднего бизнеса, работающих как раз в сфере торговли, цифру, озвученную сотрудниками администрации, нужно умножать как минимум на два, а то и на три. И расплодила эти несанкционированные торговые точки именно администрация города ещё во времена экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, ныне отбывающего 18-летний срок.И причины невиданной ранее активности городских чиновников собеседники называют совершенно другие. В 2017 году в отношении подчинённых Владимира Боликова и Елены Чернышевой (председатель комитета по товарному рынку города Екатеринбурга) возбуждено несколько уголовных дел, о некоторых из них «Вечерние ведомости», вот и стараются они работу правоохранителей «притормозить».Фото: ruwest.ru