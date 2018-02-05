Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 5 февраля 2018 года

11:46 | 6.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 05.02.2018 до 08:00 06.02.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 128 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 89 противоправных деяний. Из них: 1 убийство, 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 разбоя, 45 краж чужого имущества, из них 7 квартирных, 15 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 7 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых 3 человека пострадали.



За минувшие сутки на территории области проведено 5 мероприятий, в которых приняли участие порядка 1680 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 17 сотрудников полиции и 28 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области