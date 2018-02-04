Районный суд Екатеринбурга отказался вернуть приемных детей женщине, удалившей грудь

22:35 | 5.02.2018

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга постановил не возвращать приемных детей в семью Юлии Савиновских — многодетной жительницы Екатеринбурга, некогда сделавшей операцию по удалению груди.



Однако приговор, согласно которому Савиновских лишается двух приемных детей, еще не вступил в законную силу, мотивировочную часть огласят только 12 февраля. Тем временем адвокат Савиновских Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook заявил, что решение будет обжаловано.



Напомним, в августе прошлого года органы опеки отобрали у девушки двух приемных сыновей после того, как Юлия сделала операцию по удалению молочных желез. Тогда Савиновских подала на опеку в суд, однако судья Орджоникидзевского райсуда Александра Груднова встала на сторону чиновников. Позже Свердловский областной суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. В защиту семьи Савиновских высказались многие известные россияне, а сама история дошла до зарубежных СМИ.



Отметим, что ранее Савиновских прошла экспертизу в Свердловской областной психиатрической больнице, согласно которой медики пришли к выводу, что проведенная операция не может помешать женщине воспитывать детей.



Фото: report.az