Свердловскую область захватила эпидемия ОРВИ

21:52 | 5.02.2018

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано 28,9 тысячи больных, что на 11 % выше, чем за предыдущую неделю, и на 1 % ниже эпидпорога. Таким образом, эпидемия ОРВИ, бушующая в Екатеринбурге, захватила всю Свердловскую область.



По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 13,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что превышает эпидпорог на 21 %.



Однако пока образовательный процесс полностью приостановлен только в 5 детских садах (2 в Камышловском районе, по одному в Алапаевске, Арамиле и Верхотурье), частично приостановлен в 88 детских садах (закрыто 119 групп) и в 27 школах (закрыто 47 классов).



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