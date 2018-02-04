Авторитетный свердловский бизнесмен вышел на свободу после 16 месяцев нахождения в СИЗО

21:18 | 5.02.2018

Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил из-под стражи известного в определенных кругах Екатеринбурга и Верхней Пышмы коммерсанта Максима Чайку, обвиняемого в организации серии поджогов авто конкурентов по похоронному бизнесу и избиении и ограблении владельца одной из ювелирных компаний. Чайка был задержан в начале октября 2016 года и с тех пор находился в СИЗО, но в минувшую пятницу, 2 февраля, по ходатайству адвокатов был отпущен под залог в два миллиона рублей.



Чем обусловлено данное решение, неизвестно. Судебный процесс стартовал в ноябре 2017 года, но впоследствии заседания откладывались в связи с неявкой потерпевших, а 15 января и вовсе в связи с необходимостью истребования новых доказательств по делу. Это, в частности, может говорить о том, что следствие не выдерживает никакой критики, доказательственная база по уголовному делу либо слабая, либо не нашла своего подтверждения по большинству инкриминируемых эпизодов. Показательно также и то, что суд наверняка учитывал невозможность оказания давления со стороны подсудимого на потерпевших, придя к соответствующим выводам.



Отметим, что из СИЗО на свободу под залог в 1,5 миллиона рублей был отпущен и подельник Максима Чайки Александр Шишкин.



Между тем сегодня по изданиям региональных СМИ с фейковой почты прошла рассылка с недостоверной информацией, в которой давалась негативная оценка принятого судом решения.



Фото: Яромир Романов, znak.com