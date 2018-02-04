В 45 школах Екатеринбурга не осталось мест для первоклассников

21:06 | 5.02.2018

На сегодняшний день родители уже более 14 тысяч детей подали заявление для записи своих чад в первый класс.



По информации Департамента образования администрации города, с 1 по 5 февраля заявления для записи в школы подали на 14 100 дошкольников. При этом уже полностью «укомплектованы» первые классы 45 екатеринбургских общеобразовательных учреждений из 146.



Отметим, что места для первоклассников еще есть — лимит по приему в первый класс составляет 19,5 тысячи мест.



Напомним, что с 1 февраля в Екатеринбурге стартовала запись школьников в первые классы — поток родителей превысил возможности портала государственных услуг, который, не выдержав наплыва в очередной раз, «рухнул».



Фото: digital.report