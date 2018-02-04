Рубрика: Новости дня
19:29 | 5.02.2018
Митинг за сохранение недостроенной телебашни в Екатеринбурге перенесли на другую площадку
Ранее сообщалось, что митинг будет проведен неподалеку от самой телебашни, однако Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение митинга на этой площадке. Тогда инициаторам митинга было предложено собраться в другом месте — между КРК «Уралец» и аллеей Дворца спорта.
Напомним, недостроенную телебашню должны были снести в конце февраля, но затем решили осуществить снос после президентских выборов. Однако подготовка идет полным ходом: на прошлой неделе взрывотехники обходили жилые дома поблизости с вышкой.
До апреля 2018 года территория вокруг телебашни должна быть полностью освобождена.
Фото: cdn.fishki.net
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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