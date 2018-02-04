Риелтор, похитившая более 12 млн рублей, отправилась под суд

17:49 | 5.02.2018

В Ленинский райсуд направлено дело против 40-летней бизнесвумен, похитившей 12,7 млн рублей у покупателей недвижимости в Академическом микрорайоне, сообщает пресс-служба екатеринбургского УМВД.



В 2014–2015 годах она размещала объявления о продаже квартир ниже рыночной цены. Клиентов она направляла к официальному девелоперу, однако условием «скидки» была передача денег лично ей в руки. Риелтор давала расписки и... исчезала. Поскольку денег застройщик так и не получал, клиенты оставались без денег и жилья. Так женщина успела обмануть шесть человек. Пока обвиняемая находится под подпиской о невыезде.



Фото: e1.ru