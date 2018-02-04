Стало известно, какие дороги отремонтируют в Екатеринбурге в 2018 году

17:17 | 5.02.2018

В Екатеринбурге в 2018 году будет отремонтировано более 30 участков дорог, список утвержден городской администрацией. На эти работы будет направлено почти 1 миллиард 513 миллионов рублей.



Список выглядит следующим образом:



1. Объездная автодорога от транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Объездной — Московская до переулка Базовый;

2. Объездная автодорога от Светлореченской до Чусовского тракта;

3. Проспект Ленина от 8 Марта до Карла Либкнехта;

4. Переулок Базовый от дома № 47 до Сибирского тракта;

5. Улица 8 Марта от Куйбышева до дома № 55 по улице 8 Марта;

6. Улица 8 Марта от дома № 127 до дома № 167;

7. Улица Предельная;

8. Автодорога от Сибирского тракта до УралНИИсхоза с заездами на путепровод и съездами с него, от дома № 2 по улице Юности до транспортной развязки с Тюменским трактом;

9. Улица Реактивная;

10. Улица Трактовая от дома № 10 до Реактивной;

11. Улица Селькоровская;

12. Улица Титова от 8 Марта до Селькоровской;

13. Улица Умельцев;

14. Улица Пехотинцев от улицы Летчиков до автодороги по улице Бебеля;

15. Улица Техническая от Ангарской до Решетской;

16. Улица Блюхера от Гагарина до путепровода по Блюхера;

17. Автодорога от улицы Шефской до поста ГИБДД, от Мариупольской транспортной развязки до Шефской;

18. Улица Бакинских Комиссаров от Коммунистической до Кировградской;

19. Улица Белинского от Щорса до Щербакова;

20. Улица Первомайская от Горького до Карла Либкнехта;

21. Улица Первомайская от Карла Либкнехта до Гагарина;

22. Улица Амундсена от Московской до Объездной автодороги;

23. Улица Омская от Кондукторской до Маяковского;

24. Улица Уральская от Блюхера до дома № 55 по улице Уральской (нечетная сторона);

25. Улица Комвузовская от Комсомольской до Студенческой;

26. Улица Викулова от Крауля до Металлургов;

27. Улица Владимира Высоцкого;

28. Улица Пальмиро Тольятти;

29. Улица Сакко и Ванцетти от Куйбышева до Народной Воли;

30. Улица Черепанова;

31. Улица Большакова от Восточной до Луначарского.