Рубрика: Новости дня
17:17 | 5.02.2018
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Екатеринбурге в 2018 году
Список выглядит следующим образом:
1. Объездная автодорога от транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Объездной — Московская до переулка Базовый;
2. Объездная автодорога от Светлореченской до Чусовского тракта;
3. Проспект Ленина от 8 Марта до Карла Либкнехта;
4. Переулок Базовый от дома № 47 до Сибирского тракта;
5. Улица 8 Марта от Куйбышева до дома № 55 по улице 8 Марта;
6. Улица 8 Марта от дома № 127 до дома № 167;
7. Улица Предельная;
8. Автодорога от Сибирского тракта до УралНИИсхоза с заездами на путепровод и съездами с него, от дома № 2 по улице Юности до транспортной развязки с Тюменским трактом;
9. Улица Реактивная;
10. Улица Трактовая от дома № 10 до Реактивной;
11. Улица Селькоровская;
12. Улица Титова от 8 Марта до Селькоровской;
13. Улица Умельцев;
14. Улица Пехотинцев от улицы Летчиков до автодороги по улице Бебеля;
15. Улица Техническая от Ангарской до Решетской;
16. Улица Блюхера от Гагарина до путепровода по Блюхера;
17. Автодорога от улицы Шефской до поста ГИБДД, от Мариупольской транспортной развязки до Шефской;
18. Улица Бакинских Комиссаров от Коммунистической до Кировградской;
19. Улица Белинского от Щорса до Щербакова;
20. Улица Первомайская от Горького до Карла Либкнехта;
21. Улица Первомайская от Карла Либкнехта до Гагарина;
22. Улица Амундсена от Московской до Объездной автодороги;
23. Улица Омская от Кондукторской до Маяковского;
24. Улица Уральская от Блюхера до дома № 55 по улице Уральской (нечетная сторона);
25. Улица Комвузовская от Комсомольской до Студенческой;
26. Улица Викулова от Крауля до Металлургов;
27. Улица Владимира Высоцкого;
28. Улица Пальмиро Тольятти;
29. Улица Сакко и Ванцетти от Куйбышева до Народной Воли;
30. Улица Черепанова;
31. Улица Большакова от Восточной до Луначарского.
© «Вечерние Ведомости»
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