Мэр Екатеринбурга пиарит свои музеи перед британцами

Вначале иностранцы немного запутались и попытались зайти в расположенный рядом интернет-магазин

Однако затем нашли вход и в музей

5 февраля, как уже писал veved.ru, в Екатеринбург прибыли член верхней палаты парламента Великобритании Элизабет Смит и директор по программе Большой Европы фонда «Джон Смит Траст» Рейчел Куиллен. В 16:00 делегация, в сопровождении генконсула Великобритании в Екатеринбурге Мартина Феннера, его заместителя Мэтью Осборна и общественницы Елены Чесноковой, посетила музей невьянской иконы.Внутри их уже ждал мэр Екатеринбурга и коллекционер Евгений Ройзман. Вначале он провел экскурсию по первому этажу (там представлены работы художника Миши Брусиловского), а затем пригласил гостей на второй этаж, осмотреть музей невьянской иконы. К сожалению, сотрудники музея запретили корреспонденту veved.ru вести фотосъемку внутри здания.Интересно то, что экспозиции мэр демонстрировал в рабочее время. А учитывая, что оба музея являются коммерческими учреждениями (и коллекции там выставлены частные), можно сказать, что мэр в рабочее время занимался бизнес-пиаром. К слову, это Евгений Ройзман проделывает уже не в первый раз.