Более 127 тысяч свердловчан внесли предложения по благоустройству общественных территорий

16:51 | 5.02.2018

В Свердловской области идет подготовка к голосованию по выбору приоритетных объектов благоустройства, которое состоится 18 марта. На данный момент свои предложения внесли более 127 тысяч человек. Объекты, победившие в голосовании, войдут в программу формирования комфортной городской среды до 2019 года.



«Голосуют все: и школьники, и люди постарше, и пенсионеры. Но особого внимания заслуживает молодежь. Молодые люди очень активно включились в эту «борьбу» и не стали ограничиваться только лишь личным участием. Пользуясь доступными ресурсами, они создают видеоролики и, запуская их в соцсети, призывают горожан проголосовать за те объекты, которые будут востребованы всеми поколениями. И, как показали опросы, чаще всего ими оказываются места, связанные с историей, культурой и традициями городов, с памятью о подвиге уральцев в Великой Отечественной войне. На наш взгляд, это очень достойно и заслуживает самого большого уважения», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Вносить предложения могут жители региона старше 14 лет, срок — до 9 февраля. В городах региона открыто 646 стационарных и более 200 передвижных пунктов приема голосов. Также оставить заявку можно на сайтах органов местного самоуправления и в официальных группах администраций в социальных сетях.





Фото: newdaynews.ru