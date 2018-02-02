Бывшего директора екатеринбургской «подземки» обнаружили на рабочем месте

16:40 | 5.02.2018

Экс-директор Екатеринбургского метрополитена Владимир Шафрай, который уволился из ЕМУП по собственному желанию в середине января, продолжает ходить на старое место работы. По неподтвержденной информации, Шафрая до сих пор видят в его служебном кабинете, откуда он по всей видимости, не собирается съезжать. Более того, за ним до сих пор якобы закреплена служебная машина, принадлежащая муниципальному предприятию, к которому он формально теперь не имеет никакого отношения.



В пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспонденту veved.ru заявили, что информация не более чем слухи, не подтвердив вышеуказанные сведения. В администрации города отмечают, что Владимир Шафрай сдал ключи от служебной машины, она стоит во дворе ЕМУП.