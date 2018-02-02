В Екатеринбурге засыпали более 30 опасных горок

Этой зимой в столице Урала ликвидировали более 30 опасных горок, в том числе горки, расположенные возле дома № 50 на улице Сулимова, на улице Сахарова, во дворе дома № 51 на улице Степана Разина, а склоны на Репина и Варшавской засыпались уже несколько раз. Еще один склон ландшафтного происхождения, возле дома № 44 на улице Ломоносова, будет огорожен.Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, от граждан поступило восемь звонков, в пяти случаях информация подтвердилась.Отмечается, что помощь надзорным ведомствам оказывают школьники из отрядов Юных инспекторов движения и народные дружины.Напоминаем, что сообщать об опасных горках на территории Свердловской области следует по телефону 269-77-00 или 02.