Вандалы оторвали катушку у памятника военному связисту в Екатеринбурге

так памятник выглядел раньше

У памятника военному связисту, расположенному на улице Шейнкмана в Екатеринбурге, пропала катушка, передает издание «Новый день».Катушка была закреплена на спине связиста, сейчас на этом месте видны только следы крепления.Памятник был установлен в 2007 году. Он изображает стоящего на одном колене военного связиста, который держит в руках военно-полевой телефон.