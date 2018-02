Завершен прием заявок на конкурс концепций ЭКСПО-парка в Екатеринбурге

15:23 | 5.02.2018

Завершился прием заявок международного конкурса губернатора Свердловской области на разработку концепции ЭКСПО-парка, который собираются построить в Екатеринбурге в случае победы за право проведения международной выставки в 2025 году.



Свои заявки отправили представители архитектурного сообщества не только России, но и Великобритании, Италии, США, Франции, Японии, Белоруссии, Казахстана, Украины, Польши.



«В частности, о своем участии заявили архитекторы, которые принимали участие в проектировании зон ЭКСПО-парка в Астане, один из проектировщиков второй по высоте башни Европы – «Ахмат-Тауэр» в Грозном и фонд архитектуры и дизайна, чей консорциум насчитывает более 40 российских компаний», – отмечает генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО 2025 Светлана Сагайдак.



Также среди участников международная волонтерская организация BEST (Board of European Students of Technology), которая существует с 1989 года и представлена более чем в 90 университетах Европы.



Заявки будут изучены до 21 марта. В состав жюри вошли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, генеральный директор АНО «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак, а также представители исполнительной власти, архитектурного сообщества и общественных организаций. Отметим, что победитель, который станет известен 22 марта, получит 5 млн рублей.



Напомним, что соперниками Екатеринбурга за право проведения ЭКСПО-2025 являются Осака и Баку.





Фото: glavny.tv