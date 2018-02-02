Легендарный декан факультета журналистики УрФУ отмечает юбилей

14:41 | 5.02.2018

Сегодня, 5 февраля, свой 70-летний юбилей празднует декан факультета журналистики УрФУ Борис Николаевич Лозовский.



Борис Николаевич обучал журналистов, которые ныне работают не только в региональных СМИ, но и в изданиях федерального и мирового уровня. Среди его выпускников — общественные деятели, политики, деятели искусства.



Ранее легендарного декана поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «С большим уважением отношусь к вам как к признанному мэтру уральской школы журналистики, удостоенному высшей профессиональной награды «Золотое перо России». Яркий, харизматичный человек, талантливый организатор и преподаватель, вы внесли большой личный вклад в укрепление доброй славы факультета журналистики».



Также поздравления передала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина: «Примите слова искренней признательности и благодарности за вашу плодотворную научно-педагогическую деятельность, большой вклад в развитие высшего образования и общественно-политическую жизнь Свердловской области. Вы не только талантливый журналист-практик, но и великолепный теоретик современной науки о развитии массовых коммуникаций, автор многочисленных трудов, известных не только в России, но и за рубежом. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег по научному сообществу и журналистской профессии, а также безмерным уважением ваших учеников».



Отметим, что в редакции «Вечерних ведомостей» работают выпускники и студенты факультета журналистики УрФУ, которые искренне уважают Бориса Николаевича за его профессионализм, умение находить общий язык со студентами, за искренность и самоотверженность в работе. Наша редакция желает юбиляру быть деканом факультета журналистики как можно дольше, дабы взращивать поколение профессионалов, а также крепкого здоровья и счастья.