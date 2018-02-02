На родителей первоклассника-«нелегала» в Екатеринбурге заведено уголовное дело

14:35 | 5.02.2018

Прокуратура проверила подлинность документов, сданных на зачисление детей в первый класс гимназии № 70 в Ленинском районе Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 февраля 2018 года одна из родительниц предоставила фиктивное свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка.



«По информации МКУ «Центр муниципальных услуг», по адресу, который фигурирует в «свидетельстве», сведения о регистрации данного несовершеннолетнего ребенка отсутствуют. Опрошенный собственник жилого помещения также пояснил, что ни законный представитель, ни ребенок в квартире ранее никогда не проживали и не были зарегистрированы», — указала пресс-служба ведомства.



5 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования).



Фото: arhivurokov.ru