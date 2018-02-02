Через Свердловскую область пройдет магистраль Китай — Германия

14:17 | 5.02.2018

В 2018 году планируется начать строительство международной бетонной магистрали из Китая в Германию, которая пройдет через Казахстан, 8 регионов России и Белоруссию, сообщает пресс-служба Уральской ТПП.



По словам президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по УрФО Евгения Москвичева, все вопросы с выделением земли в восьми субъектах Российской Федерации решены и строители готовы приступить к работе.



Общая протяженность маршрута из КНР в Германию составит более восьми тысяч километров, из которых 2,2 тыс. пройдет по территории России. Предполагается, что он позволит сократить доставку грузов из Западного Китая в Западную Европу с 80 до 11 дней. С открытием нового коридора отпадет необходимость возить продукцию морем через Суэцкий канал, что намного удешевит стоимость ее доставки.



Фото: smolensk-i.ru