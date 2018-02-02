Новые гостиницы в Свердловской области получат налоговые льготы

13:18 | 5.02.2018

В свердловский парламент внесен законопроект о предоставлении налоговых льгот для новых гостиниц, сообщает пресс-служба ЗССО.



«Данным проектом закона предлагается установить льготную ставку по налогу на имущество — 0,5 % сроком на пять лет — в отношении гостиниц, введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2015 года. Льгота будет распространяться на объекты, в строительство или реконструкцию которых было вложено более миллиарда рублей, впервые получивших категорию, предусмотренную системой классификации гостиниц, — пояснила спикер облпарламента Людмила Бабушкина. — Уверена, что депутаты поддержат законопроект о стимулировании развития гостиничного сервиса, это особенно актуально в преддверии больших международных мероприятий, к которым готовится Свердловская область. Учитывая ожидаемые показатели деятельности гостиничных комплексов за пять лет, кумулятивный эффект дополнительной выручки в смежных отраслях экономики может составить, по расчетам министерства инвестиций и развития, до 3,3 миллиарда рублей. Это значимо для экономики региона».



Фото: nesiditsa.ru