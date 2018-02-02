На Урал прибыл десант «британской контрразведки». Программа визита

13:10 | 5.02.2018

5 февраля в уральскую столицу прибывают член верхней палаты парламента Великобритании Элизабет Смит и директор по программе Большой Европы фонда «Джон Смит Траст» Рейчел Куиллен. Визит организуют генконсул Великобритании в Екатеринбурге Мартин Феннер, его заместитель Мэтью Осборн и общественница Елена Чеснокова, пишет блогер Сергей Колясников.



Визит британской делегации распланирован на два дня. 5 февраля в 16:00 гости посетят музей невьянской иконы, где встретятся с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, в 18:00 состоится прием в генконсульстве Великобритании. Туда приглашают общественников, журналистов и т. д.



6 февраля в 11:00 британцы планируют посетить Ельцин-центр. В 14:00 пройдет еще один прием в генконсульстве, на этот раз для общественников и представителей НКО.



Стоит отметить, что Елена Чеснокова, по словам Колясникова, «лично инициировала выделение региональной НКО «Акцент», продвигающей интересы ЛГБТ-сообщества, британского гранта по пропаганде и развитию ЛГБТ-движения в Свердловской области».



Фото: ura.news