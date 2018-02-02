Александр Новиков написал заявление в полицию Екатеринбурга по факту клеветы в его адрес

Рубрика: Новости дня
12:54 | 5.02.2018
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Основанием для подачи заявления стали публикации в СМИ, в том числе в URA.RU, «МК-Урал» и «Вечерние ведомости». В материалах Зиля Булатова выразила мнение, что дело против нее заказал бард Александр Новиков, чтобы дискредитировать председателя ПЖСК (речь идет об уголовном деле, по которому Булатова обвиняется по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).
Сам Новиков утверждает, что эти сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и подрывают репутацию. Никакого отношения к уголовному делу, возбужденному в отношении Булатовой, он не имеет, указывая, что в соответствии с положениями ст. 315 УК РФ объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, обеспечивающие обязательность судебных актов, а указанная статья входит в раздел «Преступления против госвласти», а не частных интересов.
Кроме этого, по его мнению, высказывания Булатовой о «заказанности» уголовного дела порочат и подрывают авторитет государственных органов, в частности Управления Федеральной службы судебных приставов, сотрудники которого осуществляют расследование дела.
Напомним, что в минувшую пятницу, 2 февраля, в Екатеринбурге состоялся пикет в поддержку Зили Булатовой. Люди протестовали против возбуждения уголовного дела в отношении председателя кооператива. Пайщики вышли на пикет с лозунгами «Дело Булатовой шито белыми нитками! Поставщики ниток — Новиков и Шилиманов», «Не закроете заказное дело Булатовой — объявим бессрочную голодовку!», «Новиков не только поет, но и заказывает дела» и «Коробов, сколько вам заплатил Новиков за дело Булатовой?» (Коробов А.В. — начальник органа дознания Ленинского районного отдела судебных приставов г. Екатеринбурга, возбудивший дело. — Прим.).
© «Вечерние Ведомости»
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