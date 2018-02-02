5 жилых домов в центре Екатеринбурга до сих пор остаются без воды

12:51 | 5.02.2018

Пять домов на Малышева до сих пор отключены от водоснабжения, пишет «Правда УрФО». Несмотря на то, что прорыв произошел еще 1 февраля, в пресс-службе МУП «Водоканал» пояснили, что на данном участке сконцентрировано слишком много коммуникаций, поэтому искать прорыв можно только вручную. Известно лишь, что повреждение произошло где-то на входе в насосную станцию.



Пока «Водоканал» снабжает жителей домов, попавших в зону ЧП, водой в оперативном порядке, организован подвоз.



Фото: vkpress.ru