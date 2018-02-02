В Екатеринбурге пьяный водитель сбил пожилого мужчину с коляской, в которой находился ребенок

18:19 | 4.02.2018

Инцидент произошел в полдень на перекрестке 8 Марта и Декабристов. Пьяный водитель автомобиля марки Mercedes ехал на красный свет. В это же время дорогу переходила пожилая пара. Мужчина был с коляской, в которой был новорождённый ребёнок — мальчику всего месяц.



В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу случившееся прокомментировали следующим образом: «Водитель сбил дедушку, но коляску не задел. Когда дедушка падал от удара, коляска упала вместе с ним. Родители малыша приехали на место ДТП, увезли ребёнка домой, в скорую не обращались. Они сейчас ждут врача, но говорят, что с мальчиком всё в порядке».



Пожилому мужчине повезло меньше. В ГИБДД сообщают, что у него обнаружили перелом грудного отдела позвоночника и травму головы.



Водитель, сбив пожилого мужчину, скрылся с места ДТП. До этого он стукнул Skoda Octavia, которая стояла на повороте и пропускала машины. После он развернулся и поехал в обратном направлении, потеряв на месте аварии номерной знак, что и помогло сотрудникам ГИБДД оперативно поймать водителя. Им оказался 23-летний парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.





Фото: vyatka-grad.ru