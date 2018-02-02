Новая система контроля раковых больных «Онкор» введена в Свердловской области

16:45 | 4.02.2018

Свердловская область стала первой, где введена система мониторинга онкологических больных «Онкор». Программный комплекс позволит следить за пациентом с первого обращения к врачу, а также следить за действиями врача, назначающего лечение или пропускающего сроки приёма и начало терапии. Эта система позволит сократить время обследования больного.



«Это уникальный продукт, позволяющий не потерять пациента, который после первичного приема и получения диагноза часто испытывает стресс. Бывает, что люди начинают ходить по знахарям вместо того, чтобы лечить 1–2-ю стадию рака. Естественно, когда человек теряет время, бывает поздно что-то лечить», — отмечает Константин Шестаков, пресс-атташе министерства здравоохранения.



В соответствии с приказом врачу и пациенту даётся не более двух недель на дообследование вне очереди. Вячеслав Шаманский, главный врач Свердловского областного онкодиспансера, сообщает, что в случае нарушения сроков к главврачам применяются санкции. В прошлом году по этой причине финансовые санкции были применены к пяти врачам.





Фото: mideko.ru