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Рубрика: Новости дня


15:37 | 4.02.2018

Чья Масленица лучше? ЦПКиО объявил конкурс на лучшую "бабу-зиму" Екатеринбурга

Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского (ЦПКиО им. Маяковского) объявляет конкурс поделок «Масленица-2018». Представить лучшее чучело масленицы смогут все желающие.

В ЦПКиО им. Маяковского огласили условия:
— работы принимаются до 12 февраля 2018 года до 12.00 в здании администрации парка;
— принимаются поделки, созданные из любых материалов (стразы, бумага, пряжа, картон, глина, бисер, ткань, пенопласт, природный материал и другие), допускается использование папье-маше, аппликации, оригами и т.д.;
— все работы должны быть подписаны: ФИО конкурсанта, контактный телефон для обратной связи, оригинальное название поделки;
— конкурсные работы будут представлены на выставке чучел Масленицы 18 февраля;
— ограничений по размеру поделки нет;
— принимая участие в конкурсе, участник подтверждает согласие на размещение персональных данных в СМИ;
— все участники будут награждены пригласительными билетами на аттракционы парка и сладкими подарками;
— награждение победителей (1, 2 и 3 места) состоится в воскресенье, 18 февраля, на городском народном гулянье «Широкая Масленица».

Также в ЦПКиО отмечают, что работы возвращены не будут.

Фото: Koffkindom.ru

Анастасия Ахматова © «Вечерние Ведомости»



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