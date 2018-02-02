Рубрика: Новости дня
15:37 | 4.02.2018
Чья Масленица лучше? ЦПКиО объявил конкурс на лучшую "бабу-зиму" Екатеринбурга
В ЦПКиО им. Маяковского огласили условия:
— работы принимаются до 12 февраля 2018 года до 12.00 в здании администрации парка;
— принимаются поделки, созданные из любых материалов (стразы, бумага, пряжа, картон, глина, бисер, ткань, пенопласт, природный материал и другие), допускается использование папье-маше, аппликации, оригами и т.д.;
— все работы должны быть подписаны: ФИО конкурсанта, контактный телефон для обратной связи, оригинальное название поделки;
— конкурсные работы будут представлены на выставке чучел Масленицы 18 февраля;
— ограничений по размеру поделки нет;
— принимая участие в конкурсе, участник подтверждает согласие на размещение персональных данных в СМИ;
— все участники будут награждены пригласительными билетами на аттракционы парка и сладкими подарками;
— награждение победителей (1, 2 и 3 места) состоится в воскресенье, 18 февраля, на городском народном гулянье «Широкая Масленица».
Также в ЦПКиО отмечают, что работы возвращены не будут.
Фото: Koffkindom.ru
Анастасия Ахматова © «Вечерние Ведомости»
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