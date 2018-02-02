Житель Екатеринбурга переломал рёбра своему собутыльнику

15:03 | 4.02.2018

В Екатеринбурге на улице Комсомольской произошёл инцидент, в результате которого был госпитализирован безработный мужчина 1976 года рождения. В городской клинической больнице №23 определили, что у него оказался перелом рёбер.



За совершение преступления участковым был задержан подозреваемый - мужчина 1989 года рождения - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Оказалось, что между мужчинами в ходе совместного распития спиртных напитков завязалась ссора, в результате чего один из собутыльников нанёс удары второму.



По этому происшествию заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. В отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Фото: novosti-saratova.ru