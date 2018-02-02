Синхронистки на коньках из Екатеринбурга заняли первое место на кубке Франции

14:42 | 4.02.2018

Команда «Юность» заняла первое место на крупнейшем международном турнире, который завершился сегодня в французском Руане.



Девушки представляли Россию в категории "юниоры". После короткой и произвольной программ они на 12 баллов опередили ближайших соперниц из США.



Как рассказала начальник отдела по связям с общественностью CК и ДЮСШ "Юность" Галина Каленникова, после короткой программы девочки занимали первое место, на 3 балла опередив команду США, а потом выиграли и произвольную программу, поэтому победа далась им несложно.



Ранее девушки выиграли чемпионат России. Победа на этом состязании была для них 16-й по счету. В марте команда отправится на Кубок Мира.





Фото: obltv.ru