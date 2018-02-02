Рубрика: Новости дня
14:23 | 4.02.2018
Мужчины, знакомясь с девушками в Интернете, будьте внимательными
Из трех тысяч красавиц участвующих в конкурсе, в полуфинал прошло 142 участницы, вот на финальном этапе их осталось только 16, из них14 девушек стали победительницами голосования в группах по своим областям, еще две девушки были дополнительно отобраны по результатам общегруппового зачета.
Проведение финального голосования было намечено с 5 по 19 февраля в мобильном приложении inDriver. Решающий этап обещал быть самым горячим, ведь каждая из финалисток уже завоевала признание тысяч пользователей интернета.
И вот тут, как гром среди ясного неба, на редакционный номер в WhatsApp издания NUR.KZ, осуществляющего информационную поддержку конкурса, пришло сообщение читателя из Алма-Аты (Алматы). В сообщении содержалось разоблачительное признание молодого человека о том, что он прошёл в финал женского конкурса красоты от Шымкента (третий по численности населения и первый по занимаемой площади город в Казахстане). Текст сообщения мы приводим без купюр, орфография и пунктуация автора сохранены.
«Сегодня у вас на сайте вышла новость про финалисток конкурса Miss Virtual Kazakhstan. Я пишу вам как участница этого конкурса Арина Алиева, представляющая в финале Шымкент. На самом деле меня зовут Дягилев Илай, я организатор персонажа «Арины» - это проект моей «команды». Все началось с разговоров о женской внешности и красоте. Многие девушки считают, что внешность это главное и быть красивой это большой труд. Но я поспорил с друзьями, что это удастся даже мужчине, ведь мы живём в мире фотошопа, косметики и фальши где естественную красивую девушку встретить очень тяжело.
Многие не верили, что у меня получится. Но у меня был козырь я в модельной сфере с 17 лет позировать создавать концепт и перевоплощаться удается мне с легкостью и стоит лишь привлечь фотографа, стилиста и визажиста, и образ для Арины был готов.
Спор заключался в том, что я смогу поучаствовать в конкурсе среди 1000 красавиц со всего Казахстана.
Об этом, кроме моей команды никто не знал. Я был очень удивлен, когда вошел в финал, интересно было слушать обсуждения конкурса и участниц. Мы агитировали за Арину.
Особенно в последний день, когда действительно появился шанс пройти в финал. Спор я конечно выиграл. Но это и показатель того что девушкам стоит задуматься. Внешность и красота - это субъективно, нужно оставаться индивидуальностью и быть красивым не только с внешней стороны.
Я рад, что розыгрыш удался, вместе с тем желаю удачи остальными участницам, есть те, за кого я искренне болел. От всей души желаю, чтобы в этом конкурсе победила по-настоящему красивая девушка», - написал алматинец изданию.
Посмотреть фотографии всех финалисток конкурса в котором приняла участие «Арина Алиева» можно по ссылке: Miss Virtual Kazakhstan, фотография «Арины» 14-ая сверху.
Участник конкурса Miss Virtual Kazakhstan, Илай Дягилев мог бы получить корону и автомобиль «Nissan» (призы победителя), если бы не раскрыл свой секрет.
Фото: nur.kz
© «Вечерние Ведомости»
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